Жена Малкина раскритиковала «Рейнджерс» за грубую игру в матче с «Питтсбургом»

Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, осталась недовольна игрой «Рейнджерс» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Пингвинз».

Она осталась недовольна моментом, в котором защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен грубо сыграл против нападающего Рикарда Раккеля. За фол игрок был наказан удалением на 2 минуты.

«Как так играть можно? Что это, с***, за игра такая? Очень грязно, очень грязно. «Рейнджерс» выносят и ломают игроков! Ракелль — здоровья!» — написала Кастерова в своем Telegram-канале.

Напомним, Евгений Малкин и Анна Кастерова в браке с 2016 года. Пара воспитывает сына Никиту.