Кузнецов с передачи Овечкина забросил вторую шайбу в сезоне

«Вашингтон» забросил третью шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Счет стал 3:0.

На 7-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Евгений Кузнецов. Также в голевой атаке поучаствовал Александр Овечкин, записавший на свой счет результативную передачу.

Теперь на счету Кузнецова 2 гола в этом сезоне, а у Овечкина — 7 результативных передач.