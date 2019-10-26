Кузнецов признан второй звездой матча с «Ванкувером»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером». Российский форвард оформил дубль в этой встрече.

В конце второго периода «Кэпиталз» проигрывал со счетом 1:5. В заключительной двадцатиминутке команде удалось сравнять счет и одержать победу по буллитам.

Первой звездой матча назван форвард «Ванкувера» Тим Шаллер, третьей — защитник «Вашингтона» Михал Кемпны.

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