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Кузнецов признан второй звездой матча с «Ванкувером»

08:46
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером». Российский форвард оформил дубль в этой встрече.

В конце второго периода «Кэпиталз» проигрывал со счетом 1:5. В заключительной двадцатиминутке команде удалось сравнять счет и одержать победу по буллитам.

Первой звездой матча назван форвард «Ванкувера» Тим Шаллер, третьей — защитник «Вашингтона» Михал Кемпны.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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