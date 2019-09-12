Кутюр стал новым капитаном «Сан-Хосе»

Нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр стал капитаном команды, сообщает официальный сайт клуба. Таким образом, форвард стал 10-м капитаном в истории клуба. В последние годы капитанскую повязку носил форвард Джо Павелски, но минувшим летом он отправился в «Даллас».

Кутюр всю карьеру выступает за «Сан-Хосе». В чемпионате 2018/19 30-летний нападающий набрал 70 очков (27 + 43) в 81 матче регулярного чемпионата и 20 баллов (14+6) в 20 встречах плей-офф.

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