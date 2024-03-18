«Монреаль» отправил пятого номера драфта НХЛ-2023 в АХЛ

Защитник «Монреаля» Давид Райнбахер отправлен в фарм-клуб команды «Лаваль Рокет», сообщает пресс-служба клуба.

«Канадиенс» выбрали австрийского игрока под общим пятым номером на драфте 2023 года. За канадский клуб хоккеист не сыграл ни одного матча.

Райнбахер выступал за швейцарский «Клотен». В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, в которых набрал 11 (1+10) очков.

«Монреаль» занимает 14-е место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 67 матчах.