Куликов включен в список отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ
01:41
Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов добавлен с список отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ, сообщает в Twitter журналист Кори Масисак.
Теперь в этом списке находятся 17 игроков «Дэвилз». В том числе нападающие Никита Гусев и Егор Шарангович.
30-летний Куликов в нынешнем сезоне провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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