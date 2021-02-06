Куликов включен в список отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ

Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов добавлен с список отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ, сообщает в Twitter журналист Кори Масисак.

Теперь в этом списке находятся 17 игроков «Дэвилз». В том числе нападающие Никита Гусев и Егор Шарангович.

30-летний Куликов в нынешнем сезоне провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.