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Куликов включен в список отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ

01:41
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Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов добавлен с список отстраненных из-за коронавируса игроков НХЛ, сообщает в Twitter журналист Кори Масисак.

Теперь в этом списке находятся 17 игроков «Дэвилз». В том числе нападающие Никита Гусев и Егор Шарангович.

30-летний Куликов в нынешнем сезоне провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.

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