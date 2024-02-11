«Монреаль» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» на выезде победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции НХЛ с 70 очками в 52 матчах.

«Монреаль» идет на 13-й строчке «Востока» с 50 очками в 51 игре.