Кучеров забросил 5-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

В середине второго периода россиянин реализовал большинство и сравнял счет в матче — 2:2.

Гол в ворота «Кингз» стал для Кучерова 5-м в сезоне-2021/22. 28-летний россиянин пропустил большую часть сезона из-за травмы нижней части тела, матч с «Лос-Анджелесом» стал для него 9-м в нынешнем регулярном чемпионате.