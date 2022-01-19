Защитник «Вашингтона» Уилсон поблагодарил Кузнецова за голевую передачу в овертайме матча с «Виннипегом»

Защитник «Вашингтона» Том Уилсон поблагодарил своего одноклубника Евгения Кузнецова за голевую передачу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3 ОТ).

«Если честно, то я надеялся, что Кузнецов сделает все сам. Игроки «Виннипега» оставили ему слишком много пространства, а он отлично пошел в проход. Я знал, что Кузнецов попытается найти меня и отдать передачу, а я просто постарался попасть в ворота», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уилсона.

THE RUSH BY KUZY.

THE FINISH BY WILLY.

SWEET, SWEET OVERTIME VICTORY. pic.twitter.com/7OEgEd5Xxr — Washington Capitals (@Capitals) January 19, 2022

После игры с «Виннипегом» на счету Кузнецова 39 (12+27) очков в 37 матчах сезона-2021/22.