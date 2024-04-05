Кучеров забросил 43-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». Счет стал 6:2.

На 18-й минуте «Лайтнинг» реализовали большинство. Отличился российский нападающий Никита Кучеров.

Теперь у Кучерова 132 (43+89) очка в текущем сезоне. Он является лидером гонки бомбардиров.