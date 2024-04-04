Кучеров вышел в единоличные лидеры бомбардирской гонки сезона в НХЛ

«Тампа» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 11-й минуте шайбу забросил нападающий Виктор Хедман. В голевой атаке поучаствовал российский форвард Никита Кучеров, сделавший голевую передачу.

Теперь на счету 30-летнего россиянина 128 (42+86) очков в этом сезоне. Он вышел в единоличные лидеры таблицы лучших бомбардиров — он опережает на одно очко Нэйтана Маккиннона из «Колорадо».