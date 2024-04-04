Кучеров обновил рекорд по набранным очкам в одном сезоне НХЛ среди россиян

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

Теперь у 30-летнего россиянина129 (42+87) очков в этом сезоне. Он обновил собственный рекорд по набранным очкам в одной регулярке среди российских хоккеистов, игравших в НХЛ.

В сезоне-2018/19 Кучеров за один регулярный чемпионат набрал 128 очков.