Кучеров вошел в число самых недооцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число самых недооцененных хоккеистов НХЛ по версии игроков лиги.

Опрос провело издание The Athletic. В нем поучаствовало около 200 хоккеистов НХЛ.

30-летний россиянин разделил с 9 игроками 12-е место, набрав 1,79 процента голосов. Самым недооцененным игроком НХЛ хоккеисты назвали финского форварда «Флориды» Александра Баркова.

Результаты опроса. Фото The Athletic

Ранее Кучеров вошел в тройку лучших хоккеистов НХЛ в опросе среди игроков лиги.

В текущем сезоне Кучеров набрал 85 (32+53) очков в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.