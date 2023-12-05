Кучеров в матче с «Далласом» забросил 16-ю шайбу в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

30-летний россиянин забросил шайбу на восьмой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Кучерова 41 (16+25) очко в 25 матчах сезона.