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Сегодня, 01:15

Кузнецов ответил на критику его манеры исполнения буллитов от Гретцки

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что гордиться тем, что Уэйн Гретцки знает его имя.

— Даже Уэйн Гретцки критиковал ваши медленные буллиты, говорил, что нужны изменения в правилах, чтобы их нельзя было исполнять. Сами понимаете, что бесит даже таких людей, как Великий?

— Да вряд ли бесит... Для меня честь, что Гретцки мою фамилию знает — парня с ЧТЗ, который ходил, бутылки и картонки собирал! Даже мечтать не мог, что через 25 лет такой человек будет обо мне говорить. Огромное счастье, что величайший хоккеист обсуждает мой хоккей. Для меня то, что он в принципе говорит обо мне, — не критика, а наоборот, похвала.

— Но удивляетесь ли, что ваш стиль исполнения буллитов обсуждается в таком ключе?

— Нет. Я знал, на что иду. И знал, что такой буллит мало кому понравится. Но из одиннадцати попыток всего две не забил. Наверное, буду продолжать так же делать и, к сожалению, нарываться на критику.

— Овечкин за это не критикует?

— Да ему пофиг, как исполняю, — для него главное команда и ее результат! Мне кажется, Саша сейчас на такой стадии карьеры, что ему главное после игры послушать музыку, которая включается в раздевалке только в случае побед, порадоваться. Тогда на его лице счастье, улыбка. Он уже не юн, поэтому наслаждается каждой игрой и победой. Поэтому для нас главное брать очки — хоть в овертаймах, хоть в буллитах.

Евгений Кузнецов. «Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ

Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
Уэйн Гретцки
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«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 23 14 9 29
3 Вашингтон 21 12 9 26
4 Айлендерс 23 10 13 26
5 Филадельфия 24 12 12 26
6 Питтсбург 23 11 12 24
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 25 10 15 25
6 Монреаль 24 10 14 23
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 22 14 8 31
3 Виннипег 23 13 10 28
4 Аризона 23 12 11 26
5 Сент-Луис 23 12 11 25
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 16 9 36
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 25 8 17 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
5.12 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 - : -
5.12 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 - : -
5.12 03:30
Монреаль – Сиэтл
 - : -
5.12 03:30
Виннипег – Каролина
 - : -
5.12 05:00
Аризона – Вашингтон
 - : -
5.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 24 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
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Брок Босер

Ванкувер

 25 17
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 22 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 14 1.87

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