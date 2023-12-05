Хедман проводит 1000-й матч в НХЛ

Для защитника «Тампы» Виктора Хедмана матч против «Далласа» стал 1000-м в НХЛ.

Всю карьеру в НХЛ 32-летний швед провел в составе «Лайтнинг», за который он выступает с 2009 года. На его счету 677 (148+529) очков в лиге.

В текущем сезоне Хедман провел 26 матчей, в которых набрал 25 (5+20) очков.