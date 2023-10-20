Кучеров реализовал большинство «Тампы» в матче с «Ванкувером»

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». В начале третьего периода счет сал 4:2.

Российский нападающий Никита Кучеров реализовал большинство «Лайтнинг». Для него это четвертая шайба в сезоне.