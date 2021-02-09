Кучеров рассказал о восстановлении после операции на бедре

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, успешно перенесший операцию на бедре, рассказал о восстановлении после травмы. По словам россиянина, он закачивает мышцы вокруг части бедра.

Ожидается, что восстановление и реабилитация продлятся до регулярного сезона 2021 года.

— Прошел уже месяц с тех пор, как мне сделали операцию. Я чувствую себя намного лучше, — цитирует Кучерова «Матч ТВ». — Восстанавливаюсь потихоньку, работаю с физиотерапевтами. Каждый день хожу на массажи.

В основном работаю на эту ногу. Закачиваю мышцы вокруг части бедра. Спустя пять недель я вижу, что прогресс очень хороший, и я всем доволен.

Вообще считаю, правильно, что мы решили сделать операцию именно сейчас. Это был лучший вариант из всех возможных. Посмотрите, что вокруг происходит — пандемия, переносятся матчи разных команд. Все немного скомкано. И я доволен, что мы пришли к такому решению. Это был верный шаг.

— Расскажите чуть подробнее о самой травме. Когда вы ее получили? Эта новость была как гром среди ясного неба.

— Это произошло еще в плей-офф. Если точнее, у меня было несколько микроповреждений. Потом я приехал в Россию и особо эту травму не чувствовал. Потому что я не тренировался на льду и не было каких-то предпосылок, что у меня возникнут проблемы с бедром.

Единственное, меня немного тревожил пах. Но я думал, это спустя время заживет. Вернулся в Тампу, ходил на всякие массажи и иголки. Вроде бы пах прошел, но заболело бедро. Там уже сделали снимки и обнаружили, что с бедром не все в порядке. Тогда решили, что надо делать операцию.

— Как проходит процесс восстановления? Вы выполняете какие-то специальные упражнения?

— Каждый день я хожу в тренажерный зал. Занимаюсь практически без выходных. Постоянно встречаюсь с физиотерапевтами. Работаю над тем, чтобы закачать мышцы бедра. Тренируюсь только со своим весом. Потому что в первые шесть недель нельзя давать тяжелые нагрузки.

Пытаюсь работать над объемом движения, и он у меня теперь намного лучше, чем когда-либо. Поэтому я уже счастлив. Если раньше приходилось усердно разминаться минут за 20 до матча, чтобы вернуть движение, то сейчас я стою и чувствую, что нога у меня уже как будто размятая.