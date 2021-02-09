Форвард «Айлендерс»: «Благодаря Варламову мы смогли добыть победу»
10:56
Форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин прокомментировал игру голкипера команды Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:0).
В этой встрече российский хоккеист спас команду в сложных эпизодах и помог клубу выиграть.
«При счете 0:0 в третьем периоде это было важным моментом. Первый гол обеих команд должен был стать решающим. Варламов сделал потрясающие сейвы. Благодаря ему мы смогли получить немного энергии и добыть победу», — цитирует Мартина пресс-служба НХЛ.
Сегодня, 9 февраля, сообщалось, что Варламов признан второй звездой дня в НХЛ. Голкипер отразил 30 голов в турнире.
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