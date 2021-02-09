Форвард «Айлендерс»: «Благодаря Варламову мы смогли добыть победу»

Форвард «Айлендерс» Мэтт Мартин прокомментировал игру голкипера команды Семена Варламова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:0).

В этой встрече российский хоккеист спас команду в сложных эпизодах и помог клубу выиграть.

«При счете 0:0 в третьем периоде это было важным моментом. Первый гол обеих команд должен был стать решающим. Варламов сделал потрясающие сейвы. Благодаря ему мы смогли получить немного энергии и добыть победу», — цитирует Мартина пресс-служба НХЛ.

Сегодня, 9 февраля, сообщалось, что Варламов признан второй звездой дня в НХЛ. Голкипер отразил 30 голов в турнире.