Варламов стал пятым российским вратарем, сыгравшим 30 матчей без пропущенных шайб в НХЛ

Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов не пропустил ни одной шайбы 9 февраля в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (0:2).

По данным портала Quant Hockey, это 30-й «сухой» матч у 32-летнего голкипера в Национальной хоккейной лиге. Среди россиян лучшие показатели только у четырех голкиперов.

Это Евгений Набоков, у которого 59 матчей без пропущенных шайб, Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский и Илья Брызгалов (по 34).

По состоянию на 9 февраля «островитяне» занимают четвертое место в Восточном дивизоне.