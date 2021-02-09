Варламов стал пятым российским вратарем, сыгравшим 30 матчей без пропущенных шайб в НХЛ
11:39
Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов не пропустил ни одной шайбы 9 февраля в матче регулярного сезона НХЛ против «Рейнджерс» (0:2).
По данным портала Quant Hockey, это 30-й «сухой» матч у 32-летнего голкипера в Национальной хоккейной лиге. Среди россиян лучшие показатели только у четырех голкиперов.
Это Евгений Набоков, у которого 59 матчей без пропущенных шайб, Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский и Илья Брызгалов (по 34).
По состоянию на 9 февраля «островитяне» занимают четвертое место в Восточном дивизоне.
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