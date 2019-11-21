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Кучеров пропустил тренировку «Тампа-Бэй» из-за травмы

20:57
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Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров не принимает участия в утренней тренировке команды, сообщает в своем Twiiter североамериканская журналистка Кейли Челиос. Он получил травму верхней части тела во время матча против «Сент-Луиса» (1:3). Россиянин травмировался после хита в исполнении Брэйдена Шенна.

В 18 текущего сезона на счету форварда 18 (6+12) очков. Кучеров — лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата.

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