«Лос-Анджелес» вышел на разминку в специальных джерси ко Дню мертвых

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречался с «Торонто» (4:2).

Игроки «Кингз» вышли на предматчевую раскатку в специальных джерси, посвященных ко Дню мертвых.

День мертвых — праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа и других странах.