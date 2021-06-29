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Три очка Кучерова помогли «Тампе» начать финальную серию Кубка Стэнли с победы

05:56
29 июня. «Тампа» — «Монреаль» — 5:1. Фото Twitter
29 июня. «Тампа» — «Монреаль» — 5:1. Фото Twitter
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«Тампа» переиграла «Монреаль» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли (5:1).

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голвые передачи. Защитник Михаил Сергачев отметился одни ассистом.

Голкипер Андрей Василевский отразил 18 из 19 бросков по своим воротам.

Финальная серия играется до четырех побед. Вторая игра состоится 1 июля.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал

Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Чернак — 1 (Палат, Пойнт), 6:19 — 1:0. Гурд — 6 (Коулмэн, Гудроу), 25:47 — 2:0. Чиаро — 1 (Котканиеми, Уэбер), 37:40 — 2:1. Кучеров — 6 (Сергачев), 42:00 — 3:1. Кучеров — 7 (Пойнт), 51:25 — 4:1. Стэмкос — 8 (бол., Кучеров, Пойнт), 58:50 — 5:1.

Вратари: Василевский — Прайс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 26 (7+12+7) — 19 (5+9+5).

Наши: Кучеров (18.54/2/+3), Сергачев (19.58/0/0) — -.

29 июня. Тампа. Amalie Arena.

Счет в сери: 1-0.

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Евгений Козинов все материалы автора
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