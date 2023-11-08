«Тампа» на выезде обыграла «Монреаль», у Кучерова два очка

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Монреаль» со счетом 5:3.

В составе «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, дубль оформил Ник Пол, еще по шайбе забросили Алекс Барре-Буле и Микаэль Айссимонт. У «Канадиенс» шайбы на счету Ника Сузуки и Кристиана Дворака.

После этого матча «Тампа» с 16 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Монреаль» с 12 очками — на 11-й строчке.