«Рейнджерс» победили «Детройт», Панарин набрал два очка

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«Рейнджерс» дома обыграли «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

В составе клуба из Нью-Йорка 2 (1+1) очка набрал Артемий Панарин. У «Ред Вингз» шайбой отметился Клим Костин.