Кучеров повторил российский рекорд НХЛ по длительности голевой серии. Такой не было даже у Овечкина

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (2:5), продлил свою результативную серию до восьми матчей. Это повторение не только лучшего результата в истории «Тампы», но и среди всех российских хоккеистов в истории НХЛ.

Рекорд России — восемь игр с заброшенными шайбами — относится к началу 1990-х и теперь разделен между Кучеровым, Александром Могильным и Павлом Буре.

Самые продолжительные голевые серии россиян

Игрок Сезон Команда Матчи Голы Александр Могильный 1992/93 Баффало 8 16 Павел Буре 1993/94 Ванкувер 8 11 Никита Кучеров* 2021/22 Тампа-Бэй 8 10 Илья Ковальчук 2005/06 Атланта 7 11 Александр Овечкин 2005/06 Вашингтон 7 8 Никита Кучеров 2017/18 Тампа-Бэй 7 8 Александр Могильный 1995/96 Ванкувер 7 7

* Серия продолжается.

В восьми матчах российский форвард «Тампы» отличился 10 раз. В завершающемся чемпионате только Митч Марнер из «Торонто» и Элиас Линдхольм из «Калгари» выдавали настолько продолжительные серии: каждый из них отличался в восьми матчах кряду.

Самые продолжительные голевые серии сезона-2021/22

Игрок Страна Команда Матчи Голы Никита Кучеров* Россия Тампа-Бэй 8 10 Митч Марнер Канада Торонто 8 10 Элиас Линдхольм Швеция Калгари 8 9 Макс Пачиоретти США Вегас 7 10 Остон Мэттьюс США Торонто 7 10 Дэвид Перрон Канада Сент-Луис 7 10 Крис Крайдер США Рейнджерс 6 9 Андерс Ли США Айлендерс 6 9 Остон Мэттьюс США Торонто 6 8 Кирилл Капризов Россия Миннесота 6 7 Коннор Макдэвид Канада Эдмонтон 6 7

* Серия продолжается.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров ппровел 46 матчей, в которых набрал 67 (25+42) очков при коэффициенте полезности «0».