Кучеров повторил рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (2:5), продлил свою результативную серию до восьми матчей.

В них 28-летний россиянин набрал 21 (10+11) очко. Кучеров повторил клубный рекорд по продолжительности голевой серии, установленный Брайаном Брэдли в ноябре 1992 года, который набрал тогда 13 (8+5) очков.

Всего в нынешнем сезоне Кучеров ппровел 46 матчей, в которых набрал 67 (25+42) очков при коэффициенте полезности «0».