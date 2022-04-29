Таблица лучших снайперов НХЛ: Капризов поднялся на пятое место

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший шайбу в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:2 ОТ), поднялся на пятое место в гонке снайперов этого сезона.

Теперь на счету 25-летнего россиянина 46 голов в 80 матчах. В гонке снайперов Капризов делит 5-6 места с форвардом «Виннипега» Кайлом Коннором.

Лидирует Остон Мэттьюс из «Торонто», у которого 60 голов.

Напомним, что в гонке бомбардиров Капризов также поднялся на пятое место.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 60 шайб в 73 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 55 шайб в 80 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 52 шайбы в 80 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 шайб в 77 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 46 шайб в 80 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 46 шайб в 77 матчах

7. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 44 шайбы в 80 матчах