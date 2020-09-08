Кучеров поделился мнением о разгромной победе над «Айлендерс»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров поделился впечатлениями от победы над «Айлендерс» (8:2) в первом матче финала Восточной конференции. На счету рооссиянина 5 (1+4) очков, он стал второй звездой встречи.

— Нам пошел на пользу перерыв, — приводит пресс-служба НХЛ слова Кучерова. — Мы отдохнули и сегодня вышли на лед голодными, хорошо начали, спецбригады сыграли эффективно... Сейчас мы все играем с большой уверенностью в себе.

Второй матч серии «Тампа» — «Айлендерс» состоится в четверг, 10 сентября. Начало — в 03.00 по московскому времени.