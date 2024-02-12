Мильштейн — о Кучерове: «Отказался от десерта после подписания контракта с «Тампой». Утром ему надо было на тренировку»
Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал, как Никита Кучеров проявил профессионализм после подписания большого контракта с «Тампа-Бэй». Российский хоккеист отказался от десерта с руководством, хотя дело происходило за два месяца до старта тренировочного лагеря.
— Вспоминаю, как он летом 2018 года подписывал долгосрочный контракт с «Тампой» за год до истечения предыдущего. Все переговоры проходили в условиях строгой секретности в Мичигане, потому что Стив Айзерман, на тот момент генеральный менеджер «Лайтнинг», жил под Детройтом, как и я. Он приезжал ко мне домой, обсуждали условия. Поставив подпись, Никита сказал: «Мне надо написать сообщение Айзерману».
Тут вернусь в 2011 год на комбайн (слет самых перспективных участников будущего драфта, где они проходят физические тесты и собеседования с руководителями клубов НХЛ. — Прим. И.Р.). На очень жестких тестах, которые юные игроки там проходят, будущие звезды почти никогда не занимают первые места, и у каждого есть какие-то недочеты. Кто-то из хоккеистов не дружит с велосипедом, у кого-то другие минусы. Айзерман всегда хотел, чтобы у Никиты были лучше показатели в прыжках. Но в НХЛ, в отличие от других лиг и стран, тебе предлагают варианты — если не идет, условно, с подтягиваниями, ты работаешь над той же группой мышц другими упражнениями.
И Кучеров написал сообщение: «Стив, большое спасибо за контракт. Выше я не прыгну, но Кубок Стэнли тебе выиграю». И выиграл, причем два подряд и став в обоих лучшим бомбардиром турнира. Правда, Айзермана к тому времени в «Тампе» уже не было.
Не забуду и того, как вечером после той эсэмэски Никита за ужином отказался от десерта, поскольку наутро ему нужно было выходить на тренировку. В начале июля, за два месяца до открытия тренировочного лагеря! В день подписания восьмилетнего контракта! Абсолютно типичная для него история. Кучеров — человек, который сделал себя сам и продолжает делать каждый день.
В июле 2018 года Кучеров подписал с «Тампой» контракт на 8 лет и 76 миллионов долларов. Всего в НХЛ россиянин провел 696 матчей, в которых набрал 818 (309+509) очков.
В нынешнем сезоне Никита Кучеров является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|53
|28
|25
|62
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Нью-Джерси
|50
|25
|25
|54
|6
|Вашингтон
|51
|23
|28
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|52
|21
|31
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|51
|28
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|50
|23
|27
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|53
|35
|18
|76
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|61
|4
|Лос-Анджелес
|49
|24
|25
|58
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|51
|21
|30
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|13.02
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|- : -
|13.02
|03:00
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|13.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|13.02
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89