Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал, как Никита Кучеров проявил профессионализм после подписания большого контракта с «Тампа-Бэй». Российский хоккеист отказался от десерта с руководством, хотя дело происходило за два месяца до старта тренировочного лагеря.

— Вспоминаю, как он летом 2018 года подписывал долгосрочный контракт с «Тампой» за год до истечения предыдущего. Все переговоры проходили в условиях строгой секретности в Мичигане, потому что Стив Айзерман, на тот момент генеральный менеджер «Лайтнинг», жил под Детройтом, как и я. Он приезжал ко мне домой, обсуждали условия. Поставив подпись, Никита сказал: «Мне надо написать сообщение Айзерману».

Тут вернусь в 2011 год на комбайн (слет самых перспективных участников будущего драфта, где они проходят физические тесты и собеседования с руководителями клубов НХЛ. — Прим. И.Р.). На очень жестких тестах, которые юные игроки там проходят, будущие звезды почти никогда не занимают первые места, и у каждого есть какие-то недочеты. Кто-то из хоккеистов не дружит с велосипедом, у кого-то другие минусы. Айзерман всегда хотел, чтобы у Никиты были лучше показатели в прыжках. Но в НХЛ, в отличие от других лиг и стран, тебе предлагают варианты — если не идет, условно, с подтягиваниями, ты работаешь над той же группой мышц другими упражнениями.

И Кучеров написал сообщение: «Стив, большое спасибо за контракт. Выше я не прыгну, но Кубок Стэнли тебе выиграю». И выиграл, причем два подряд и став в обоих лучшим бомбардиром турнира. Правда, Айзермана к тому времени в «Тампе» уже не было.

Не забуду и того, как вечером после той эсэмэски Никита за ужином отказался от десерта, поскольку наутро ему нужно было выходить на тренировку. В начале июля, за два месяца до открытия тренировочного лагеря! В день подписания восьмилетнего контракта! Абсолютно типичная для него история. Кучеров — человек, который сделал себя сам и продолжает делать каждый день.

В июле 2018 года Кучеров подписал с «Тампой» контракт на 8 лет и 76 миллионов долларов. Всего в НХЛ россиянин провел 696 матчей, в которых набрал 818 (309+509) очков.

В нынешнем сезоне Никита Кучеров является лидером по количеству набранных очков в регулярном чемпионате.