Агент Мильштейн рассказал, почему Кучеров не любит разговаривать с журналистами
Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал, как относится к тому, что его звездный клиент форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров не любит разговаривать с журналистами и почему это происходит.
— Вы пытались сделать Кучерова более медийным?
— Нет. Мы с Никитой общаемся на разные темы, и я понимаю, что у каждого есть свой характер и приоритеты. Кучеров говорит на льду. И я его полностью в этом поддерживаю. Каждому свое.
— Но в свое время он был вполне общительным. А потом вдруг полностью закрылся. Что случилось?
— Выбить 128 очков и проиграть в первом раунде всухую «Коламбусу» было очень болезненно. Он рассудил, что лучше радовать болельщиков на льду, чем толкать речи с броневика. А вот одержав победу, можно устраивать феерическое празднование.
В первом раунде Кубка Стэнли-2019 «Тампа» проиграла «Коламбусу» со счетом 0-4 в серии.
Также Мильштейн объяснил скандальное поведение Кучерова по время уикэнда Матча Звезд НХЛ, который проходил в Торонто с 1 по 3 февраля.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|52
|33
|19
|69
|2
|Каролина
|51
|30
|21
|65
|3
|Филадельфия
|53
|28
|25
|62
|4
|Айлендерс
|52
|22
|30
|56
|5
|Нью-Джерси
|50
|25
|25
|54
|6
|Вашингтон
|51
|23
|28
|54
|7
|Питтсбург
|49
|23
|26
|53
|8
|Коламбус
|51
|16
|35
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|52
|32
|20
|73
|2
|Флорида
|52
|33
|19
|70
|3
|Тампа-Бэй
|53
|28
|25
|61
|4
|Торонто
|50
|26
|24
|60
|5
|Детройт
|51
|27
|24
|60
|6
|Монреаль
|52
|21
|31
|50
|7
|Баффало
|51
|22
|29
|48
|8
|Оттава
|48
|21
|27
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|52
|32
|20
|70
|2
|Колорадо
|53
|32
|21
|68
|3
|Виннипег
|50
|31
|19
|67
|4
|Сент-Луис
|51
|28
|23
|58
|5
|Нэшвилл
|52
|27
|25
|56
|6
|Миннесота
|51
|23
|28
|51
|7
|Аризона
|50
|23
|27
|50
|8
|Чикаго
|52
|14
|38
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|53
|35
|18
|76
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Эдмонтон
|48
|30
|18
|61
|4
|Лос-Анджелес
|49
|24
|25
|58
|5
|Калгари
|52
|25
|27
|55
|6
|Сиэтл
|51
|21
|30
|52
|7
|Анахайм
|51
|18
|33
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|13.02
|03:00
|
Филадельфия – Аризона
|- : -
|13.02
|03:00
|
Рейнджерс – Калгари
|- : -
|13.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Сиэтл
|- : -
|13.02
|06:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|52
|89
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|53
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|49
|42
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|52
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|52
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|19
|1.89