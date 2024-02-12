Агент Мильштейн: «Гретцки хотел, чтобы Кузьменко играл за «Эдмонтон»

Агент Дэн Мильштейн в интервью «СЭ» рассказал, что легенда НХЛ Уэйн Гретцки был заинтересован в приглашении форварда Андрея Кузьменко в «Эдмонтон».

— Когда у него закончился контракт в КХЛ, в его подписании была заинтересована 31 команда НХЛ из 32. Мы беседовали с очень многими через Zoom, а потом выбрали пять клубов и побывали в каждом из них. Поначалу Андрей больше всего хотел в «Эдмонтон». Генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд приезжал к Кузьменко четыре раза. Дважды — еще когда он руководил «Детройтом» и дважды — «Нефтяниками». Играть с Коннором Макдэвидом было мечтой Кузьменко, хотя мы все пытались его отговорить: ставку на одного игрока никогда делать нельзя, ведь неизвестно, как с ним сложится «химия». А если нет, что тогда? Но было и видеосообщение от Макдэвида, и приход на встречу с руководства клуба с ним Уэйна Гретцки...

— Что?!

— «Эдмонтон» подключил все доступные ему ресурсы. В раздевалке потрясающей арены «Ойлерз», лучшей сейчас в мире, для Андрея накрыли прекрасный завтрак, и там также был один из заметных игроков команды Зак Хайман. Но мы с игроком и его отцом взвесили все за и против — и приняли другое решение.

В июле 2022 года Кузьменко подписал годичный контракт с «Ванкувером», а в январе 2023-го продлил соглашение с канадским клубом на два года и 11 миллионов долларов. 31 января 2024 года россиянин был обменян в «Калгари».