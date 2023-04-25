Василевский показал один из худших результатов по количеству пропущенных шайб в первых четырех матчах плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский показал один из худших результатов по количеству пропущенных шайб в первых четырех матчах плей-офф.

В четырех играх первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» Василевский пропустил 19 голов.

Как отмечает StatsCentre, 28-летний россиянин по этому показателю уступает лишь пяти вратарям: Майку Каракасу («Чикаго», 26 голов в 1946), Марио Лессарду (1982, 20 голов), Дональду Бопре (1983, 20 голов), Гленну Хили (1988, 20 шайб) и Марку-Андре Флери (2012, 20 шайб).

Такое же количество шайб, как Василевский, в четырех матчах плей-офф пропустили Роли Мелансон (1987), Дэниел Бертиом (1988), Келли Хруди (1993) и Джонатан Куик (2014).

Счет в серии первого раунда плей-офф НХЛ 3-1 в пользу «Торонто». Следующий матч пройдет 28 апреля и начнется в 02.00 мск.