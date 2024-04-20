Каменский оценил шансы «Вашингтона» в серии с «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Рейнджерс» и «Вашингтона» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Конечно, у «Вашингтона» есть шансы в дуэли с «Рейнджерс». В плей-офф все начинается с нуля, и все команды изначально находятся в одинаковом положении. История знает примеры, когда Кубок Стэнли завоевывали команды, занимавшие восьмые места в конференции. «Кэпиталс» весь сезон боролись за право попасть в плей-офф и сделали это в последний момент. У них есть инстинкт выживания. Каждый матч в концовке для «Вашингтона» имел критическое значение. Команда проявила бойцовский характер, и он пригодится в плей-офф. Но и у «Рейнджерс» хороший коллектив. Поэтому будет интересно», — цитирует Каменского Vprognoze.ru.

Первый матч между командами состоится 21 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени. Встреча пройдет на домашней площадке «Рейнджерс».