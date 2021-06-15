Противостояние «Вегаса» и «Монреаля» в полуфинале плей-офф НХЛ.

«Вегас» — «Монреаль» — 1-0

Первый матч (15 июня, 4.00) — 4:1.

Второй матч — 17 июня, 4.00 (мск).

Третий матч — 19 июня, 3.00 (мск).

Четвертый матч — 21 июня, 3.00 (мск).

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 23, 25 и 27 июня.

В другом полуфинале играют «Тампа» и «Айлендерс».

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