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Кубок Стэнли, «Вегас» — «Монреаль»: расписание и результаты матчей серии 1/2 финала

08:00
«Вегас» — финалист Кубка Стэнли-2020. Фото USA Today Sports
«Вегас» — финалист Кубка Стэнли-2020. Фото USA Today Sports
Теги:
Противостояние «Вегаса» и «Монреаля» в полуфинале плей-офф НХЛ.

«Вегас» — «Монреаль» — 1-0

Первый матч (15 июня, 4.00) — 4:1.

Второй матч — 17 июня, 4.00 (мск).

Третий матч — 19 июня, 3.00 (мск).

Четвертый матч — 21 июня, 3.00 (мск).

Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 23, 25 и 27 июня.

В другом полуфинале играют «Тампа» и «Айлендерс».

Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей