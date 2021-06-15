Кубок Стэнли, «Вегас» — «Монреаль»: расписание и результаты матчей серии 1/2 финала
08:00
Противостояние «Вегаса» и «Монреаля» в полуфинале плей-офф НХЛ.
«Вегас» — «Монреаль» — 1-0
Первый матч (15 июня, 4.00) — 4:1.
Второй матч — 17 июня, 4.00 (мск).
Третий матч — 19 июня, 3.00 (мск).
Четвертый матч — 21 июня, 3.00 (мск).
Пятый, шестой и седьмой матчи, если потребуется, 23, 25 и 27 июня.
В другом полуфинале играют «Тампа» и «Айлендерс».
Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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