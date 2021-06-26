Игроки «Тампы» потрогали кубок чемпионов Восточной конференции после выхода в финал Кубка Стэнли

«Тампа» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграла «Айлендерс» со счетом 1:0.

«Лайтнинг» выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в финал Кубка Стэнли. Также клуб стал чемпионом Восточной конференции, получив приз принца Уэльского. Игроки «Тампы» потрогали кубок, несмотря на то, что многие хоккеисты считают это плохой приметой перед финалом Кубка Стэнли.

Хоккеисты «Монреаля» не стали прикасаться к Призу Кларенса Кэмпбелла после выхода в финал плей-офф НХЛ.

В пятницу, 25 июня, стало известно расписание финальной серии Кубка Стэнли. «Лайтнинг» начнут с домашнего матча против «Монреаля».