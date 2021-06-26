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Тротц считает, что «Тампа» стала еще сильнее по сравнению с прошлым годом

06:57
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3-4).

«Сейчас «Тампа» лучше, чем в прошлом году. Но мы поставили их на грань, потому что мы тоже стали лучше. Наша команда верила, что сможет это сделать. Некоторые наши парни избиты, измучены и травмированы, но они продолжали действовать», — приводит слова Тротца журналист Эндрю Гросс.

«Тампа» обыграла «Айлендерс» со счетом 4-3 в серии и вышла в финал Кубка Стэнли, где встретится с «Монреалем». Первый матч финальной серии пройдет 29 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей