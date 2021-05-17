Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 18 мая
18:30
В ночь на вторник, 18 мая, состоятся матчи первого раунда Кубка Стэнли.
Восточный дивизион
«Вашингтон» — «Бостон» (2.30)
Счет в серии: 1-0
Центральный дивизион
Западный дивизион
«Колорадо» — «Сент-Луис» (5.00)
Сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть здесь
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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