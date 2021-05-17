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Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 18 мая

18:30
«Вашингтон» и «Бостон» проведут второй матч в серии плей-офф. Фото twitter.com/Capitals
«Вашингтон» и «Бостон» проведут второй матч в серии плей-офф. Фото twitter.com/Capitals
В ночь на вторник, 18 мая, состоятся матчи первого раунда Кубка Стэнли.

Восточный дивизион

«Вашингтон» — «Бостон» (2.30)
Счет в серии: 1-0

Центральный дивизион

«Карлина» — «Нэшвилл» (3.00)

Западный дивизион

«Колорадо» — «Сент-Луис» (5.00)

Сетку плей-офф НХЛ можно посмотреть здесь

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей