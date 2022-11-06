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Сегодня, 08:42

Кросби стал 20-м игроком в истории НХЛ с 900 голевыми передачами

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал 20-м игроком в истории НХЛ, сделавшим 900 результативных передач.

Матч «Питсбург» — «Сиэтл» (2:3) стал для Кросби 1120 игрой в лиге. В этой встрече 35-летний канадец набрал 2 (1+1) очка. Теперь в его активе 1423 (523+900) очков за карьеру.

До него 19 игроков достигли такой отметки по передачам: Уэйн Гретцки (1963), Рон Фрэнсис (1249), Марк Мессье (1193), Рэй Бурк (1169), Яромир Ягр (1155), Пол Коффи (1135), Джо Торнтон (1109), Адам Оутс (1079), Стив Айзерман (1063), Горди Хоу (1049), Марсель Дионн (1040), Марио Лемье (1033), Джо Сакик (1016), Даг Гилмор (964), Марк Рекки (956), Эл Макиннис (934), Ларри Мерфи (929), Стэн Микита (926), Брайан Троттье (901).

При этом всего пять игроков лиги достигли показателя в 900 результативных передач за меньшее количество матчей.

В нынешнем сезоне капитан «Питсбурга» набрал 14 (6+8) очков в 12 матчах.

Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сиэтл Кракен
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1 Нью-Джерси 12 9 3 18
2 Каролина 11 8 3 17
3 Филадельфия 11 6 5 14
4 Айлендерс 12 7 5 14
5 Рейнджерс 12 6 6 14
6 Вашингтон 13 5 8 12
7 Питтсбург 12 4 8 10
8 Коламбус 12 3 9 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 12 10 2 20
2 Тампа-Бэй 12 7 5 15
3 Детройт 11 6 5 14
4 Баффало 12 7 5 14
5 Торонто 12 6 6 14
6 Флорида 12 6 6 13
7 Монреаль 12 5 7 11
8 Оттава 11 4 7 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Виннипег 11 7 4 15
3 Колорадо 11 6 5 13
4 Чикаго 12 5 7 12
5 Миннесота 11 5 6 11
6 Нэшвилл 12 5 7 11
7 Аризона 11 4 7 9
8 Сент-Луис 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 13 11 2 22
2 Сиэтл 13 7 6 16
3 Лос-Анджелес 14 7 7 15
4 Эдмонтон 12 7 5 14
5 Калгари 10 5 5 11
6 Ванкувер 12 3 9 9
7 Анахайм 12 4 8 9
8 Сан-Хосе 14 3 11 9
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6.11 02:00
Вашингтон – Аризона
 2 : 3
6.11 02:00
Монреаль – Вегас
 4 : 6
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Оттава – Филадельфия
 1 : 2
6.11 02:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 3
6.11 02:00
Тампа-Бэй – Баффало
 5 : 3
6.11 02:00
Торонто – Бостон
 2 : 1
6.11 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 3 : 4 Б
6.11 05:00
Калгари – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
6.11 05:30
Лос-Анджелес – Флорида
 5 : 4
6.11 05:30
Сан-Хосе – Анахайм
 4 : 5 Б
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 25
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 23
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 12 12
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 14 9
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
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Вилле Хуссо

Детройт

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