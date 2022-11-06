Кучеров вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров вышел на третье место в бомбардирской гонке после матча с «Баффало» (5:3), набрав 4 (1+3) очка.

29-летний россиянин продлил свою голевую серию до шести матчей, а результативную — до десяти и вышел на третье место в бомбардирской гонке сезона-2022/23. Лидирует — нападающий «Эдмонта» Коннор Макдэвид с 25 очками, на втором месте его напарник по команде форвард Леон Драйзайтль (23 очка).

В матче «Тампа-Бэй» — «Баффало» Кучеров был признан третьей звездой матча.