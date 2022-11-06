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Сегодня, 08:28

«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Анахайм» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:4.

Голами в составе «Дакс» отметились Бретт Лисон, Макс Комтуа, Мэйсон Мактавиш и Адам Хенрик. На счету Хенрика также победный буллит. Российский защитник команды Дмитрий Куликов отметился голевой передачей.

За «Шаркс» забили Кевин Лабанк, Тимо Майер, Люк Канин и Томаш Гертл. Российский нападающий Александр Барабанов не отметился в матче результативными действиями.

«Анахайм» занимает 14-е место на Западе с 9 очками в 12 матчах. «Сан-Хосе» проиграл четвертый матч подряд и находится на 15-й строчке — 9 очков в 14 встречах.

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«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 4:5 Б (1:2, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Лабанк — 2 (Майер, Беннинг), 3:54 — 1:0. Лисон — 1 (Клингберг, Мактавиш), 12:06 — 1:1. Комтуа — 4 (Зеграс, Лисон), 17:20 — 1:2. Майер — 5 (Карлссон, Гертл), 28:09 — 2:2. Канин — 2 (бол., Гертл, Лабанк), 36:35 — 3:2. Гертл — 2 (Лабанк, Майер), 49:33 — 4:2. Мактавиш — 1 (Куликов), 55:58 — 4:3. Хенрик — 3 (Строум, Терри), 58:32 — 4:4.

Победный буллит: Хенрик.

Вратари: Раймер — Столарз (57:50 — 58:32).

Штраф: 9 — 19.

Броски: 52 (21+13+13+5) — 25 (4+6+11+4).

Наши: Барабанов (22.35/1/-1) — Куликов (24.37/0/+1).

6 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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