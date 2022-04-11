Кросби обошел Овечкина и вышел в лидеры по очкам в овертайме в истории НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби стал автором победного гола в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2).

Для канадца это очко стало 38-м в овертаймах за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории лиги, обойдя капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и экс-нападающего «Нью-Джерси» Патрика Элиаша (оба — по 37 очков).

Кросби — 22-й в истории НХЛ игрок, достигший отметки 1400 баллов.

21-е место в списке занимает Александр Овечкин («Вашингтон») — 1403 очка.

В 61 матче текущего сезона Кросби набрал 75 (28+47) очков.