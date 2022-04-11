Плющев считает, что Капризов способен обогнать Овечкина в списке бомбардиров НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на 42-ю заброшенную шайбу Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

«Капризов показывает прекрасный результат. Он доказывает, что он игрок с большой буквы. Не думаю, что он гоняется за какими-то персональными результатами. Не зря он получил такой контракт — талантливый парень, хороший человек. Возможно, что он обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнеров», — сказал Плющев «СЭ».

24-летний россиянин забросил шайбу и набрал 89 (42+47) очков в 70 матчах. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших бомбардиров сезона Коннора Макдэвида до 19 очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Бостоном» (4:2) забил гол и набрал 83-е (45+38) очко в сезоне.