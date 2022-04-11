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Сегодня, 11:06

Плющев считает, что Капризов способен обогнать Овечкина в списке бомбардиров НХЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на 42-ю заброшенную шайбу Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

«Капризов показывает прекрасный результат. Он доказывает, что он игрок с большой буквы. Не думаю, что он гоняется за какими-то персональными результатами. Не зря он получил такой контракт — талантливый парень, хороший человек. Возможно, что он обгонит Овечкина по заброшенным шайбам в этом сезоне. Но суть не в этом. Главное, что он делает игру для своей команды и своих партнеров», — сказал Плющев «СЭ».

24-летний россиянин забросил шайбу и набрал 89 (42+47) очков в 70 матчах. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших бомбардиров сезона Коннора Макдэвида до 19 очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Бостоном» (4:2) забил гол и набрал 83-е (45+38) очко в сезоне.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 73 47 26 102
2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 72 26 46 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Миннесота 71 44 27 94
3 Сент-Луис 72 42 30 94
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 72 41 31 86
6 Виннипег 73 34 39 79
7 Чикаго 72 24 48 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 74 38 36 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 74 29 45 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
Результаты / календарь
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11.04 01:00
Каролина – Анахайм
 5 : 2
11.04 02:00
Чикаго – Даллас
 4 : 6
11.04 02:30
Оттава – Виннипег
 3 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 72 108
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 72 104
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 101
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 72 50
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 73 49
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 48 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 50 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 57 2.14
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