Советник главного тренера сборной России считает, что Овечкин успеет забить 50 голов за сезон

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» 45-ю шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтону» осталось 10 матчей. Думаю, Александр успеет дойти до отметки в 50 голов, может быть, даже больше и достигнет свою любимую цифру. Как ему удается стабильно играть и обходиться без травм? Это подготовка к сезону и каждой игре в отдельности. Профессионализм, любовь к хоккею и, конечно, партнеры, команда, семья", — сказал Каменский «СЭ».

Овечкин занимает 4-ю строчку в списке снайперов сезона. Лидирует нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз (48 шайб).