Торторелла о Макдэвиде: «Ему нужно изменить игру. Овечкин это сделал и «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли»

Бывший главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла оценил игру нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

«Думаю, что ему нужно немного изменить свою игру. В плей-офф не получится просто идти на ворота, забивать больше голов, чем соперник, — приводит слова Торторелла The Score. - Важно смотреть и на другую стороны игры — в плей-офф это имеет значение. Если они говорят о Кубке Стэнли, то им придется играть немного по-другому, а не просто рассчитывать на свою атаку. Я не думал, что «Вашингтон» когда-нибудь выиграет Кубок Стэнли, но Александр Овечкин немного изменил свою игру, что привело их к трофею».

24-летний Макдэвид в нынешнем сезоне НХЛ сыграл за «Эдмонтон» 12 матчей и набрал 24 (9+15) очка. «Ойлерз» занимают первое место в Западной конференции, набрав 20 очков в 12 играх.