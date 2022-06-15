Крикунов оценил перспективы Василевского выиграть «Конн Смайт Трофи»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о перспективах вратаря «Тампы» Андрея Василевского выиграть «Конн Смайт Трофи».

«Василевский может стать самым ценным игроком плей-офф, — приводит слова Крикунова «РБ Спорт». — Почему бы и нет? В регулярном чемпионате он отыграл не так ярко, как последние годы, но в плей-офф делает свой вклад в победы команды, играет на высоком уровне. Так что вполне может получить эту награду.

Что насчет Кучерова? Может и Кучеров. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы, и сейчас у него проснулось желание играть и побеждать. Кучеров — талантливый хоккеист, и он способен ярко проявить себя в финале Кубка Стэнли.

Не думаю, что российские паспорта помешают нашим игрокам взять индивидуальные награды. НХЛ смогла абстрагироваться от этой ситуации. Есть, конечно, ярые противники, которые бросаются в сторону России, но в целом лига не дает своих ребят в обиду. НХЛ — хорошая бизнес-структура и, прежде всего, там это шоу. Люди ходят на российских игроков. Там видят, кто из хоккеистов что из себя представляет. Американцы знать не знают, где Украина находится. Это политики только разжигают, а люди какими были, такими и остаются».

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» пройдет в Денвере 16 июня. Начало встречи в 03.00 по московскому времени.