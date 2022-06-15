«Коламбус» продлил контракт с Даниилом Тарасовым на три года

«Коламбус» продлил контракт с российским вратарем Даниилом Тарасовым на три года до сезона-2024/25. Об этом сообщается на официальном сайте «Блю Джэкетс» 15 июня.

По новому соглашению с «Коламбусом» 23-летний Тарасов заработает 3,15 миллиона долларов.

В прошлом сезоне голкипер провел 4 матча за «Блю Джэкетс» при проценте отраженных бросков — 93,7. 2 декабря 2021-го хоккеист установил клубный рекорд по количеству сэйвов в дебютном матче НХЛ против «Далласа» (2:3), отразив 34 броска из 37.

Ранее Тарасов выступал за «Салават Юлаев», «Торос» и другие команды.