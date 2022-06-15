Американское издание назвало три клуба, в которые может перейти Малкин

Американское издание The Hockey Writers назвало три клуба, в которые может перейти российский форварда «Питтсбурга» Евгений Малкин.

В качестве вариантов авторы называют «Каролину», «Лос-Анджелес» и финалиста нынешнего сезона — «Колорадо». Каждый из клубов обладает достаточными финансами для подписания Малкина.

Однако, по мнению экспертов, 35-летний россиянин скорее всего продолжит играть за «Питтсбург» и подпишет с клубом новый контракт.

По 8-летнему контракту, который истекает этим летом, Малкин получал 9,5 миллиона долларов в год.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх. «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли со счетом 3-4.

Малкин выступает за «Питтсбург» всю карьеру в НХЛ после выбора под вторым номером на драфте-2004 и дебюта в 2006 году. Вместе с «Пингвинз» он выиграл три Кубка Стэнли.