Крайдер увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ. Видео

«Рейнджерс» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». На 18-й минуте голом отметился нападающий Крис Крайдер.

Для 30-летнего американца эта заброшенная шайба стала 31-й в этом сезоне. Он возглавляет список лучших снайперов сезона.

На втором месте располагаются Александр Овечкин и Леон Драйзайтль, забросившие по 30 шайб.