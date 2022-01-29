«Даллас» вывел из обращения номер Зубова

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» — «Вашингтон» состоялась церемония поднятия под своды арены свитера с номером 56. Под этоим номером за «Старз» играл российский защитник Сергей Зубов.

Сам россиянин приехал на церемонию и обратился к зрителям: «Хоккей — это командная игра, и без стольких людей, которые поддерживали и тренировали, меня бы сегодня здесь не было».

Зубов стал шестым игроком в истории клуба, номер которого вывели из обращения. Ранее удостоились этой чести Нил Бротен (7), Билл Голдсуорти (8), Майк Модано (9), Билл Мастертон (19) и Йере Лехтинен (26).

Зубов с 1996 по 2009 год набрад 549 (111+438) очков в 839 матчах за «Даллас».